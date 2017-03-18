Рязанских автоинспекторов научат оказывать первую медицинскую помощь. Видео

Рязанских автоинспекторов научат оказывать первую медицинскую помощь. Ранее они изучали это только в теории, а теперь будут посещать практические занятия, сообщили в сюжете телеканала «
Отмечается, что часто сотрудники ГИБДД приезжают на место происшествия раньше врачей, поэтому они должны быть готовы ко всему.
На практике автоинспекторы из города и области освоят технику искусственного дыхания, прямого массажа сердца и даже приема родов.
За два месяца обучение пройдет практически весь личный состав ГИБДД.