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17:14, 18 марта 2017 363
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Рязанских автоинспекторов научат оказывать первую медицинскую помощь. Видео

Рязанских автоинспекторов научат оказывать первую медицинскую помощь. Видео

Рязанских автоинспекторов научат оказывать первую медицинскую помощь. Ранее они изучали это только в теории, а теперь будут посещать практические занятия, сообщили в сюжете телеканала «Город».

Отмечается, что часто сотрудники ГИБДД приезжают на место происшествия раньше врачей, поэтому они должны быть готовы ко всему.

На практике автоинспекторы из города и области освоят технику искусственного дыхания, прямого массажа сердца и даже приема родов.

За два месяца обучение пройдет практически весь личный состав ГИБДД.


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