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11:19, 18 марта 2017 569
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Рязанка «переписала» на себя квартиры находившейся в депрессии подруги

Рязанка «переписала» на себя квартиры находившейся в депрессии подруги

Фото: Pixabay.com

Рязанка обманула находившуюся в депрессии подругу и «переписала» на себя ее квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города.

Женщина воспользовалась сложной бытовой ситуацией своей знакомой. Она предложила ей подписать документы о трудоустройстве, но вместо этого дала договоры купли-продажи. В результате потерпевшая лишилась двух квартир.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемая находится под стражей. В четверг, 16 марта, суд продлил ее арест до 14 мая.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.


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