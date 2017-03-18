Рязанка «переписала» на себя квартиры находившейся в депрессии подруги

Рязанка обманула находившуюся в депрессии подругу и «переписала» на себя ее квартиры. Об этом
Женщина воспользовалась сложной бытовой ситуацией своей знакомой. Она предложила ей подписать документы о трудоустройстве, но вместо этого дала договоры купли-продажи. В результате потерпевшая лишилась двух квартир.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемая находится под стражей. В четверг, 16 марта, суд продлил ее арест до 14 мая.
Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.