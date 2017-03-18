Ночью в Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 13 человек

В ночь на субботу, 18 марта, в Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 13 человек. Об этом сообщает «
К медикам обратились 15 человек, двое от госпитализации отказались.
«Тринадцать, из них один ребенок, в больницах. Их состояние удовлетворительное. У всех подозревается сальмонеллез. Врачи взяли анализы, лаборатория сделает их в понедельник», — рассказала заместитель руководителя управления «Роспотребнадзора» по Магаданской области Ирина Коваленко.
Все отравившиеся обедали или ужинали в столовой «Северовостокзолото».Учреждение общепита временно закрыли, там проходит проверка.
«Предварительно установлено, что все отравившиеся ели картофельное пюре, в которое добавляли сырое яйцо. Сейчас составлен список тех, кто еще мог отравиться в этой столовой — в основном там питаются работники предприятий, расположенных в здании „Северовостокзолото“. Медики намерены посетить каждого и выяснить, каково их состояние здоровья», — отметила Коваленко.
На сотрудников столовой составили протокол об административном нарушении.