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7:52, 18 марта 2017 376
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Ночью в Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 13 человек

Ночью в Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 13 человек

Фото: Pixabay.com

В ночь на субботу, 18 марта, в Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

К медикам обратились 15 человек, двое от госпитализации отказались.

«Тринадцать, из них один ребенок, в больницах. Их состояние удовлетворительное. У всех подозревается сальмонеллез. Врачи взяли анализы, лаборатория сделает их в понедельник», — рассказала заместитель руководителя управления «Роспотребнадзора» по Магаданской области Ирина Коваленко.

Все отравившиеся обедали или ужинали в столовой «Северовостокзолото».Учреждение общепита временно закрыли, там проходит проверка.

«Предварительно установлено, что все отравившиеся ели картофельное пюре, в которое добавляли сырое яйцо. Сейчас составлен список тех, кто еще мог отравиться в этой столовой — в основном там питаются работники предприятий, расположенных в здании „Северовостокзолото“. Медики намерены посетить каждого и выяснить, каково их состояние здоровья», — отметила Коваленко.

На сотрудников столовой составили протокол об административном нарушении.


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