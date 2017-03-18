На Сахалине изымут жвачку с призывами к самоубийству

На Сахалине изымут из продажи жевательную резинку «Five. Правда или действие» с призывами к самоубийству. Официальный дистрибьютор сделает это требованию регионального Министерства торговли, передает
В настоящее время запечатано более 92% от поступившей на остров партии, что составляет примерно 15,3 тысячи пачек резинки.
«Причиной принятых региональным Министерством торговли и продовольствия мер стали обращения граждан, обнаруживших на обертках этой продукции призывы сомнительного содержания, которые могут привести к опасному поведению детей и подростков, — отметили в пресс-службе губернатора Сахалинской области. — Официальный дистрибьютор организовал для торгующих организаций горячую линию, взамен они получат деньги или другой качественный товар».
По данным областного Министерства торговли и продовольствия, всего в регион поступило 92 ящика жевательной резинки «Five. Правда или действие» (16,5 тысяч пачек).
Согласно имеющимся сведениям, производитель резинки — компания Wrigley, входящая в Mars Inc., — уже изымает из продажи партию своей продукции с неоднозначной промоакцией.