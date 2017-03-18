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13:45, 18 марта 2017 383
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На Сахалине изымут жвачку с призывами к самоубийству

На Сахалине изымут жвачку с призывами к самоубийству

Фото: Pixabay.com

На Сахалине изымут из продажи жевательную резинку «Five. Правда или действие» с призывами к самоубийству. Официальный дистрибьютор сделает это требованию регионального Министерства торговли, передает ТАСС.

В настоящее время запечатано более 92% от поступившей на остров партии, что составляет примерно 15,3 тысячи пачек резинки.

«Причиной принятых региональным Министерством торговли и продовольствия мер стали обращения граждан, обнаруживших на обертках этой продукции призывы сомнительного содержания, которые могут привести к опасному поведению детей и подростков, — отметили в пресс-службе губернатора Сахалинской области. — Официальный дистрибьютор организовал для торгующих организаций горячую линию, взамен они получат деньги или другой качественный товар».

По данным областного Министерства торговли и продовольствия, всего в регион поступило 92 ящика жевательной резинки «Five. Правда или действие» (16,5 тысяч пачек).

Согласно имеющимся сведениям, производитель резинки — компания Wrigley, входящая в Mars Inc., — уже изымает из продажи партию своей продукции с неоднозначной промоакцией.


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