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10:05, 18 марта 2017 311
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МИД подарило крымчанам песню в честь трехлетия воссоединения с Россией. Видео

МИД подарило крымчанам песню в честь трехлетия воссоединения с Россией. Видео

Фото: Pixabay.com

Министерство иностранных дел РФ подарило крымчанам песню в честь трехлетия воссоединения с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала песню «Севастополь — знамя» на своей странице в Facebook в субботу, 18 марта.

Композицию сочинил сотрудник департамента информации и печати МИД Василий Харитонов. Его отец Владимир Харитонов — автор слов знаменитой песни «День Победы».

«Написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года», — отметила Захарова.

Она также поблагодарила крымчан.

«Спасибо вам за то, что верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели. За то, что не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю и, конечно, свою мечту. За то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих», — заключила она.


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