МИД подарило крымчанам песню в честь трехлетия воссоединения с Россией. Видео

Министерство иностранных дел РФ подарило крымчанам песню в честь трехлетия воссоединения с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала песню «Севастополь — знамя» на своей
Композицию сочинил сотрудник департамента информации и печати МИД Василий Харитонов. Его отец Владимир Харитонов — автор слов знаменитой песни «День Победы».
«Написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года», — отметила Захарова.
Она также поблагодарила крымчан.
«Спасибо вам за то, что верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели. За то, что не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю и, конечно, свою мечту. За то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих», — заключила она.