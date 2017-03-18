Китай выделит 15 млрд долларов на строительство дорог для связи с Россией. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «
Власти автономного района Внутренняя Монголия планируют ускорить дорожное строительство в районе китайско-российских пограничных пунктов Маньчжурия и Эренхот.
«В 2017 году будет построено около 20 тысяч километров автотрасс, из них 3 тысячи километров — высокоскоростные», — заявил глава департамента транспорта Внутренней Монголии Мяо Иньчжу.
Ожидается, что к 2020 году в этом регионе на севере Китая построят около десяти тысяч километров ключевых магистральных шоссе, которые помимо грузовых перевозок будут способствовать и притоку китайских туристов в Восточную Сибирь.