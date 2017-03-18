КамАЗ выпустит модель с названием NEO. С учетом желания потребителей завод-изготовитель внес в конструкцию автомобиля ряд улучшений, сообщает
Автомобиль КамАЗ 5490 NEO будет отличаться увеличенной на 20 сантиметров колесной базой. По мнению экспертов, это позволит оптимизировать распределение нагрузки между осями — снизить нагрузку на задний мост и «догрузить» переднюю ось. При этом на заднем мосту появится датчик нагрузки, информация от которого будет отображаться на дисплее бортового компьютера.
Переднюю подвеску усилят за счет применения других малолистовых рессор и стабилизатора. Как отмечает производитель, стоимость технического обслуживания удастся снизить за счет замены втулок рессор на необслуживаемые сайлентблоки.
Съемную верхнюю часть крыльев задних колес сделают плоской. Это позволит при сцепке избежать контакта крыла и полуприцепа: ее не нужно будет демонтировать, а крылья лучше защитят автопоезд от брызг.
В базовом исполнении тягач оснастят топливным баком вместимостью 695 литров справа и держателем запасного колеса слева. По заказу машину укомплектуют дополнительным топливным баком емкостью 400 литров взамен держателя запасного колеса на раме тягача.
В списке заводских дополнительных опций появятся предпусковой жидкостный подогреватель двигателя и второе спальное место.
Продажи новинки начнутся во втором квартале 2017 года.
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