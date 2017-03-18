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12:15, 18 марта 2017 47
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Из-за извержения Этны закрыли аэропорт в Катании

Из-за извержения Этны закрыли аэропорт в Катании

Фото: Pixabay.com

Из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропорт в сицилийском городе Катания. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «РИА Новости».

Воздушная гавань не работает с ночи. Полеты планировали возобновить в 8 утра (10:00 мск).

В управляющей компании аэропорта отметили, что решение продлить закрытие аэропорта до 12:00 субботы (14:00 мск) принял кризисный центр. Часть прибывающих рейсов перенаправили в аэропорт города Комизо, расположенный в 100 километрах от Катании.

Извержение вулкана сопровождается выбросом большого объема пепла. Этна проснулась еще 28 февраля. В последние дни специалисты зарегистрировали явное усиление активности вулкана и обнаружили два лавовых потока на высоте около 2,7 тысячи метров над уровнем моря. В четверг в результате выброса вулканического материала ранения получили 10 человек.


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