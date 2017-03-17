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9:42, 17 марта 2017 185
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«Яндекс.Такси» разработает систему контроля усталости водителей такси

«Яндекс.Такси» разработает систему контроля усталости водителей такси

Компания «Яндекс» планирует внедрить систему проверки уровня усталости водителей сервиса «Яндекс.Такси», передает «РИА Новости».

Отмечается, что подобная система будет предупреждать водителей такси о необходимости сделать перерыв в работе, а также ограничивать возможный прием заказов.

По словам гендиректора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, объем инвестиций в данный проект может составить около 10 миллионов. Компания рассматривает в качестве партнера по реализации фирму «Нейроком», которая ранее разработала подобную систему для РЖД.

«Мы действительно ведем с „Яндексом“ диалог о возможности использования наших систем поддержания работоспособности водителя», — сказал замначальника отдела развития «Нейрокома» Илья Иванов.

Система оценки усталости будет состоять из браслета, который водитель надевает перед отправлением в рейс, а также нескольких блоков и датчиков, подключаемых к автомобилю. Браслет, считывая электрокожное сопротивление, выявляет переключение внимания водителя и, обнаружив потерю концентрации, выдает сначала световой, а потом звуковой сигнал.


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