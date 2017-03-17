«Яндекс.Такси» разработает систему контроля усталости водителей такси

Компания «Яндекс» планирует внедрить систему проверки уровня усталости водителей сервиса «Яндекс.Такси», передает «
Отмечается, что подобная система будет предупреждать водителей такси о необходимости сделать перерыв в работе, а также ограничивать возможный прием заказов.
По словам гендиректора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, объем инвестиций в данный проект может составить около 10 миллионов. Компания рассматривает в качестве партнера по реализации фирму «Нейроком», которая ранее разработала подобную систему для РЖД.
«Мы действительно ведем с „Яндексом“ диалог о возможности использования наших систем поддержания работоспособности водителя», — сказал замначальника отдела развития «Нейрокома» Илья Иванов.
Система оценки усталости будет состоять из браслета, который водитель надевает перед отправлением в рейс, а также нескольких блоков и датчиков, подключаемых к автомобилю. Браслет, считывая электрокожное сопротивление, выявляет переключение внимания водителя и, обнаружив потерю концентрации, выдает сначала световой, а потом звуковой сигнал.