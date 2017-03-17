Якутская школа выплатит ученице 149 тысяч рублей за травму на уроке

Школа Салехарда выплатит ученице 149 тысяч рублей за травму на уроке. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «
На уроке физкультуры девочка, выполняя упражнения по фитнес-аэробике, получила травму в виде закрытого компрессионного перелома 5 и 6 позвонков. Ей пришлось проходить обучение на дому. Школьницу также освободили от занятий по физической культуре на год.
«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с общеобразовательной школы № 20 компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Суд по результатам рассмотрения заявления взыскал с учреждения образования в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя более 149 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре республики.
Отмечается, что из этой суммы 140 тысяч рублей выплатили в счет компенсации морального вреда.