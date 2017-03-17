В Югре экс-чиновнику дали условный срок за 14 преступлений

В Советском районе ХМАО экс-чиновнику дали условный срок за 14 преступлений. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «
Бывший руководитель муниципального управления по делам архитектуры и капитального строительства проходил в качестве обвиняемого по 14 преступным фактам. В шести случаях он злоупотребил полномочиями, пять раз совершил служебный подлог и трижды — растрату денежных средств, в том числе из бюджета.
По всем фактам экс-чиновника признали виновным в совершении преступлений. За злоупотребление полномочиями и служебный подлог мужчину оштрафовали на 700 тысяч рублей, а за растрату приговорили к условному лишению свободы на четыре года со штрафом в размере 12 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в силу.
Также отмечается, что два гражданских иска со стороны прокуратуры на общую сумму около 19 миллионов рублей оставили без рассмотрения.