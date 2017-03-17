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17:39, 17 марта 2017 115
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В Тироле сошла лавина

В Тироле сошла лавина

Фото: Pixabay.com

На западе Австрии сошла лавина. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

В результате схода лавины в Тироле погибли по меньшей мере два человека.

По данным полиции, на необорудованной трассе находились пять человек.


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