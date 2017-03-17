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21:15, 17 марта 2017 135
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В США у агента Секретной службы украли ноутбук с чертежами Trump Tower

В США у агента Секретной службы украли ноутбук с чертежами Trump Tower

Фото: Pixabay.com

В США у агента Секретной службы украли ноутбук с чертежами Trump Tower. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

Ноутбук с чертежами Trump Tower, деталями уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера, а также другой информацией, касающейся нацбезопасности, украли из машины агентства Секретной службы США в Нью-Йорке.

В Секретной службе подтвердили факт кражи ноутбука. Там также заверили, что сотрудникам запрещено хранить засекреченную информацию на своих ноутбуках.

Американские власти ищут украденное устройство. Личность вора пытаются определить при помощи записей видеонаблюдения.


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