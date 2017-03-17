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15:45, 17 марта 2017 166

В Сбербанке отметили День клиента

В Сбербанке отметили День клиента

В преддверии Международного дня клиента руководители Сбербанка на один день стали сотрудниками офисов: консультировали клиентов, благодарили их за доверие и говорили «спасибо». Подобные акции помогают руководству глубже погрузиться в вопросы качества обслуживания и получить обратную связь.

В одном из офисов Рязанского отделения по адресу улица Маяковского, 37 в роли консультанта выступил руководитель управления продаж в сети ВСП Вячеслав Исаев. Кроме того, каждый 19-й клиент этого офиса получил в подарок от банка еще и мягкий сувенир.

А в офисе на улице Дзержинского, 33 в роли консультанта себя попробовал рязанский блогер Анатолий Тверитнев.

В Сбербанке стремятся к клиентоцентричной модели бизнеса и постоянно улучшают качество сервиса. Наиболее многочисленная категория работников — это сотрудники отделений. Они опираются на стандарты сервиса и действуют по принципу «я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне».

Вопросами сервиса в офисах занимаются сервис-менеджеры. Они готовы в любой момент прийти на помощь клиенту и должны решить вопрос «здесь и сейчас». Для этого у них есть специальные доступы ко всему необходимому программному обеспечению. В Среднерусском банке Сбербанка работает более 100 таких сотрудников.


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