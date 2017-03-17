В Сасове сожгли некачественные семена петрушки. Об этом в пятницу, 17 марта,
Семена обнаружили у одного из индивидуальных предпринимателей. Они не соответствовали требованиям ГОСТа по всхожести.
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Фото: Pixabay.com
В Сасове сожгли некачественные семена петрушки. Об этом в пятницу, 17 марта,
Семена обнаружили у одного из индивидуальных предпринимателей. Они не соответствовали требованиям ГОСТа по всхожести.
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