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14:48, 17 марта 2017 364
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В Сасове сожгли некачественные семена петрушки

В Сасове сожгли некачественные семена петрушки

Фото: Pixabay.com

В Сасове сожгли некачественные семена петрушки. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил сайт Росссельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Семена обнаружили у одного из индивидуальных предпринимателей. Они не соответствовали требованиям ГОСТа по всхожести.


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