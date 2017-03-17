В Рязани задержали «закладчика» наркотиков из Йошкар-Олы. Видео

В Рязани задержали «закладчика» наркотиков из Йошкар-Олы. Об этом в пятницу, 17 марта,
В четверг вечером полицейские задержали молодого человека на улице Фурманова. Он вел себя странно: постоянно совершал мелкие движения руками, головой и плечами. Кроме того, мужчина был неопрятно одет.
Задержанным оказался 24-летний житель республики Марий Эл. По преварительной информации, он приехал в Рязань недавно и успел сделать пару «закладок» с небольшим количеством синтетических наркотиков.
У мужчины обнаружили несколько контейнеров с порошкообразным веществом и полиэтиленовый пакетик с растительной смесью. Всего у него изъяли более 11 граммов «синтетики».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время оперативники УНК УМВД России по Рязанской области выясняют все звенья цепи распространения наркотиков.