В «Политехе» стартовал проект «Студент на один день»

Две недели назад в рязанском «
Учащиеся школ №№73, 39, 7 и гимназии №2 (там открыты инженерные классы, а некоторые занятия проводят преподаватели вуза) могут прийти на один день в институт и почувствовать себя студентами.
«Такая форма участия старшеклассников в учебном процессе и жизни вуза помогает им быстрей определиться с выбором профессии», — считает директор «Политеха» Игорь Мурог.
В школах одобрили проект: руководство видит, как нравится ученикам заниматься любимыми предметами в вузе.
Побывавшие в институте старшеклассники поблагодарили преподавателей и студентов за теплый прием. Многие из них по окончании школ собираются поступать в рязанский «Политех».