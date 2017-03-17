В Чите шесть подростков из «групп смерти» попали в психбольницу

В Чите шестерых подростков поместили в краевую клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского. Они были подписчиками «групп смерти», пишет «
Среди пациентов клиники оказалась 11-летняя девочка и подростки 16-17 лет. Двое из шести ребят не имеют родителей. Остальные живут в благополучных семьях.
«Все они активно вели переписку в интернете, проходили уровни игры, выполняли задания кураторов, наносили себе повреждения», — рассказала главврач медучреждения Ольга Ступина.
В правительстве края отметили, что все дети получают комплексное лечение: помимо медикаментозной терапии, они проходят курс реабилитационных мероприятий, с ними занимаются психологи и врачи-психотерапевты.
Напомним, о «группах смерти» заговорили после