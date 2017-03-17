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20:54, 17 марта 2017 245
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В Башкирии девушку убили по дороге из школы

В Башкирии девушку убили по дороге из школы

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 17 марта, в Башкирии 16-летнюю девушку убили по дороге из школы. Об этом пишет «Российская газета».

На улице села Мишкино в мужчина нанес школьнице ножевое ранение и скрылся. Она скончалась по дороге в больницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению может быть причастен 20-летний местный житель, который передвигается на автомобиле марки Hyundai. Ориентировка на подозреваемого и его машину была передана всем постам и патрулям полиции», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по республике Максим Родионов.

Автомоблиль подозреваемого нашли на окраине леса у села Мишкино. Инспекторы ГИБДД наши неподалеку водителя с резаными ранами предплечий. Мужчине оказали первую помощь, после чего доставили в районную больницу.

По одной из версий, девушку убили из ревности.


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