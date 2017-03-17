В Башкирии девушку убили по дороге из школы

В пятницу, 17 марта, в Башкирии 16-летнюю девушку убили по дороге из школы. Об этом пишет «
На улице села Мишкино в мужчина нанес школьнице ножевое ранение и скрылся. Она скончалась по дороге в больницу.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению может быть причастен 20-летний местный житель, который передвигается на автомобиле марки Hyundai. Ориентировка на подозреваемого и его машину была передана всем постам и патрулям полиции», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по республике Максим Родионов.
Автомоблиль подозреваемого нашли на окраине леса у села Мишкино. Инспекторы ГИБДД наши неподалеку водителя с резаными ранами предплечий. Мужчине оказали первую помощь, после чего доставили в районную больницу.
По одной из версий, девушку убили из ревности.