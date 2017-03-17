Уклонившегося от общественных работ сасовца арестовали на десять суток

Жителя Сасова, который пытался уклониться от общественных работ, арестовали на десять суток. Об этом сообщила
В мае 2016 года гражданина привлекли к административной ответственности по постановлению Сасовского районного суда и в качестве наказания назначили ему обязательные работы сроком на 30 часов. Однако по месту их отбывания мужчина так и не явился.
За уклонение в отношении нарушителя судебный пристав составил административный протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого суд назначил ему наказание в виде административного ареста.
«После этого сасовцу все же придется отбыть обязательные работы», — говорится в сообщении.