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16:23, 17 марта 2017 37
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Уклонившегося от общественных работ сасовца арестовали на десять суток

Уклонившегося от общественных работ сасовца арестовали на десять суток

Жителя Сасова, который пытался уклониться от общественных работ, арестовали на десять суток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В мае 2016 года гражданина привлекли к административной ответственности по постановлению Сасовского районного суда и в качестве наказания назначили ему обязательные работы сроком на 30 часов. Однако по месту их отбывания мужчина так и не явился.

За уклонение в отношении нарушителя судебный пристав составил административный протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

«После этого сасовцу все же придется отбыть обязательные работы», — говорится в сообщении.


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