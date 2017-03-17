Трубы горят. Касимовец украл из магазина бутылку водки

Касимовцу грозит до четырех лет тюрьмы за кражу водки из магазина. Об этом сообщила
В полицию обратилась продавщица. По ее словам, злоумышленник спрятал бутылку с алкоголем под куртку и попытался выйти через кассу, не оплачивая товар. Однако женщина заметила это и упрекнула нарушителя. В ответ мужчина начал ей угрожать, а после этого выбежал на улицу.
Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер, оперативники установили личность преступника. Им оказался 31-летний местный житель, которого и ранее привлекали к ответственности за кражу.
Подозреваемого разыскали и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.
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