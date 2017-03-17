Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:14, 17 марта 2017 208
 0    0

Трубы горят. Касимовец украл из магазина бутылку водки

Трубы горят. Касимовец украл из магазина бутылку водки

Касимовцу грозит до четырех лет тюрьмы за кражу водки из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась продавщица. По ее словам, злоумышленник спрятал бутылку с алкоголем под куртку и попытался выйти через кассу, не оплачивая товар. Однако женщина заметила это и упрекнула нарушителя. В ответ мужчина начал ей угрожать, а после этого выбежал на улицу.

Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер, оперативники установили личность преступника. Им оказался 31-летний местный житель, которого и ранее привлекали к ответственности за кражу.

Подозреваемого разыскали и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

Фото bobruisk.ru


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:14, 17 марта 2017
Трубы горят. Касимовец украл из магазина бутылку водки
10:49, 17 марта 2017
Полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку на Касимовском шоссе
10:29, 17 марта 2017
На Касимовском шоссе «Шевроле» сбила пенсионерку
10:29, 17 марта 2017
На улице Дзержинского сбили пешехода
10:08, 17 марта 2017
Говоривший по телефону рязанец попал под машину на площади Победы. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 53 551
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 38 844
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 30 927
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
18:56, 11 марта 2017 16 165
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
14:40, 11 марта 2017 15 883
Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото 2
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум