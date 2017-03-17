Рязанских застройщиков обязали называть себя в рекламе

Рязанское УФАС проверит рекламу застройщиков на соответствие новым требованиям законодательства. Об этом рассказала замруководителя управления Яна Ерошина на пресс-конференции в пятницу, 17 марта.
По ее словам, с 1 января компании обязаны упоминать в материалах свое официальное название. Также можно использовать коммерческое наименование, но только если указано в проектной декларации.
Ерошина уточнила, что это касается прежде всего рекламы жилых комплексов, где ранее застройщик порой не назывался.
Еще одна действующая с января норма разрешает рекламировать объекты с долевым строительством только после выдачи контролирующих эту сферу органов власти положительного заключения.