В Рязани и ряде районов области необходимо развивать конкуренцию АЗС. Об этом заявил начальник регионального управления ФАС Юрий Гребнев на пресс-конференции в пятницу, 17 марта. По его словам, во многих муниципалитетах доминирует одна сеть.
Кроме того, добавил антимонопольщик, в трех городах и 13 районах в 2015 году были гегемоны среди продуктовых магазинов, занимавшие больше четверти рынка. Данные за 2016-й появятся в апреле.
Ведомство разработает для областных и местных властей рекомендации по развитию конкуренции, которые позволят привлечь на эти рынки новых игроков. Речь идет о снижении административных барьеров, уточнил Гребнев. В частности, он упомянул предоставление земельных участков, уменьшение «волокиты» с разрешительной документацией.