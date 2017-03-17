Рязанец получил условный срок за хранение боеприпасов и пистолета на работе

Рязанец получил полтора года условного заключения за хранение боеприпасов и пистолета на работе. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.
Известно, что летом 2016 года 33-летний мужчина, работая продавцом-консультантом в одном из магазинов города, приобрел шашку имитации артиллерийского снаряда с электродетонатором, а также 400 патронов для пистолета Макарова (ПМ) и два патрона к пистолету ИЖ-71 за 4 020 рублей. Эти предметы он хранил в подсобном помещении магазина, пока 25 августа 2016 года сотрудники УФСБ не изъяли их в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Железнодорожный районный суд признал подозреваемого виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывного устройства и назначил наказание в виде условного заключение с испытательным сроком в один год и штрафом в десять тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.