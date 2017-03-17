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11:41, 17 марта 2017 89
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Рязанец получил условный срок за хранение боеприпасов и пистолета на работе

Рязанец получил условный срок за хранение боеприпасов и пистолета на работе

Рязанец получил полтора года условного заключения за хранение боеприпасов и пистолета на работе. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

Известно, что летом 2016 года 33-летний мужчина, работая продавцом-консультантом в одном из магазинов города, приобрел шашку имитации артиллерийского снаряда с электродетонатором, а также 400 патронов для пистолета Макарова (ПМ) и два патрона к пистолету ИЖ-71 за 4 020 рублей. Эти предметы он хранил в подсобном помещении магазина, пока 25 августа 2016 года сотрудники УФСБ не изъяли их в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Железнодорожный районный суд признал подозреваемого виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывного устройства и назначил наказание в виде условного заключение с испытательным сроком в один год и штрафом в десять тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.


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