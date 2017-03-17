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18:47, 17 марта 2017 141
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Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов для «зацеперов»

Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов для «зацеперов»

Фото: Pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов, посвященных «зацепингу». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил сайт регулятора.

Сайты внесли в единый реестр запрещенной информации.

«Информация на сайтах содержала материалы, пропагандирующие проезд на транспорте запрещенным способом, на не предназначенных для проезда частях подвижного состава. Такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — отметили в Роскомнадзоре.

Эксперты Роспотребнадзора признали «зацепинг» скрытой формой суицидального поведения: деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и часто приводит к гибели «зацеперов».


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