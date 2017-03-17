Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов для «зацеперов»

Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов, посвященных «зацепингу». Об этом в пятницу, 17 марта,
Сайты внесли в единый реестр запрещенной информации.
«Информация на сайтах содержала материалы, пропагандирующие проезд на транспорте запрещенным способом, на не предназначенных для проезда частях подвижного состава. Такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — отметили в Роскомнадзоре.
Эксперты Роспотребнадзора признали «зацепинг» скрытой формой суицидального поведения: деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и часто приводит к гибели «зацеперов».