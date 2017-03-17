Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на бесплатное обучение. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «
В министерстве подготовили проект соответствующего приказа. Его уже вынесли на обсуждение.
Согласно проекту, право перехода на бесплатное обучение получат родившие студентки, у которых «отсутствует академическая задолженность, а также задолженность по оплате обучения».
Сейчас приоритетное право при переводе с платных форм обучения на бюджетные имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, лишившиеся во время обучения одного или обоих родителей.