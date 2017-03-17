Команда КВН из РГАТУ прошла в региональную лигу «Нижний Новгород». Фото

С 10 по 12 марта в Нижнем Новгороде прошел региональный фестиваль КВН «СтартАп».
На конкурсе выступали лучшие команды КВН региона и гости из Москвы, Пензы, Рязани, Санкт-Петербурга, Кирова, Коврова и других городов, всего более 20.
Команды боролись за участие в сезоне 2017 года и поездку на Международный Сочинский фестиваль «КиВиН-2018».
Рязанский государственный агроуниверситет имени Костычева представляла женская команда «Ребро Адама», победитель университетской лиги КВН.
В первый день фестиваля проходил просмотр, редактура программ и отбор участников в гала-концерт. Из 50-ти заявленных команд отобрали 40, в числе которых оказались и студенты РГАТУ.
Из максимального рейтинга в 7 единиц «Ребро Адама» получила 5.5, таких в финале оказалось всего 11.
Во второй день продолжалась редакционная работа над программой выступления в заключительном концерте. Гала-концерт регионального фестиваля КВН «СтартАп» состоялся 12 марта на сцене ДК Железнодорожников в Нижним Новгороде.
Успешное выступление команды «Ребро Адама», в финале и гала-концерте стали пропуском в региональную лигу Международного союза КВН «Нижний Новгород».