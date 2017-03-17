Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 17 марта 2017 228

Команда КВН из РГАТУ прошла в региональную лигу «Нижний Новгород». Фото

Команда КВН из РГАТУ прошла в региональную лигу «Нижний Новгород». Фото

С 10 по 12 марта в Нижнем Новгороде прошел региональный фестиваль КВН «СтартАп».

На конкурсе выступали лучшие команды КВН региона и гости из Москвы, Пензы, Рязани, Санкт-Петербурга, Кирова, Коврова и других городов, всего более 20.

Команды боролись за участие в сезоне 2017 года и поездку на Международный Сочинский фестиваль «КиВиН-2018».

Рязанский государственный агроуниверситет имени Костычева представляла женская команда «Ребро Адама», победитель университетской лиги КВН.

В первый день фестиваля проходил просмотр, редактура программ и отбор участников в гала-концерт. Из 50-ти заявленных команд отобрали 40, в числе которых оказались и студенты РГАТУ.

Из максимального рейтинга в 7 единиц «Ребро Адама» получила 5.5, таких в финале оказалось всего 11.

Во второй день продолжалась редакционная работа над программой выступления в заключительном концерте. Гала-концерт регионального фестиваля КВН «СтартАп» состоялся 12 марта на сцене ДК Железнодорожников в Нижним Новгороде.

Успешное выступление команды «Ребро Адама», в финале и гала-концерте стали пропуском в региональную лигу Международного союза КВН «Нижний Новгород».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
11:00, 17 марта 2017
Команда КВН из РГАТУ прошла в региональную лигу «Нижний Новгород». Фото
14:52, 16 марта 2017
«Сборная РУДН» откроет новый сезон Рязанской лиги КВН
15:08, 15 марта 2017
Бумажные принцессы. В Ермиши прошел конкурс детской моды
18:39, 14 марта 2017
Сами по себе. Рязанцев пригласили на выставку фотографий котов
8:48, 14 марта 2017
Рязанские ледовые скульпторы одержали победу в «Бешеной пиле»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 53 551
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 38 844
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 30 927
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
18:56, 11 марта 2017 16 165
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
14:40, 11 марта 2017 15 883
Уроженка Рязанской области Любовь Толкалина поразила поклонников откровенным фото 2
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум