Качели, клумба или парковка. Рязанцы сами определят формы благоустройства дворов за бюджетных счет

В Рязанской области вынесут на общественное обсуждение проекты благоустройства дворов по новой федеральной программе. Об этом рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов в интервью «Рязанским ведомостям», опубликованном в четверг, 16 марта.
По его словам, все вошедшие в программу муниципалитеты должны будут опубликовать проекты к апрелю. На внесение предложений жителям дадут не меньше 30 дней.
Горелов отметил, что подавать заявки на благоустройство дворов можно уже сейчас. Приоритет будет у коллективных обращений, поэтому лучше провести общее собрание, посоветовал он.
«Люди могут предложить построить в своих дворах парковку или детский городок, отремонтировать тротуары, провести озеленение и так далее. Будут приветствоваться любые формы участия жителей в работах по благоустройству — от софинансирования до личной трудовой помощи», — добавил собеседник издания.
В этом году на программу выделили больше 250 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Министр отметил, что деньги обязательно получат все три моногорода области — Лесной, Побединка и Елатьма.