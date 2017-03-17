Двоих рязанцев наказали за экстремизм в «ВКонтакте»

Двоих рязанцев наказали за экстремизм в соцсети «ВКонтакте». Об этом в пятницу, 17 марта,
Один из рязанцев опубликовал на своей странице в соцсети экстремистские материалы, включенные в федеральный список, другой — распространил аудиозапись, также являющуюся запрещенной. Они раскаялись в содеянном.
В отношении мужчин возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.29 КоАП РФ. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей.
Приговоры еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.