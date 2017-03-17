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21:51, 17 марта 2017 127
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Двоих польских фанатов приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на россиян

Двоих польских фанатов приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на россиян

Фото: Pixabay.com

Двоих польских фанатов приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на российских болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Они также выплатят по 1,5 тысячи евро штрафа, передает «Интерфакс».

Адвокаты осужденных уже заявили о намерении обжаловать приговор. Кроме этого, по польским законам, осужденным могут заменить тюремное заключение на общественные работы.

Напомним, беспорядки произошли в Варшаве 12 июня 2012 года. Группа польских фанатов, прорвав полицейское оцепление, начала драку с российскими футбольными болельщиками.


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