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9:22, 17 марта 2017 248
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Депутаты предложили тратить маткапитал на автомобили

Депутаты предложили тратить маткапитал на автомобили

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий отдельным категориям семей направлять средства материнского капитала на покупку российского автомобиля, передает ТАСС.

Поправки были подготовлены группой парламентариев совместно с Национальным автомобильным союзом. По мнению авторов, законопроект усилит стимулирующую роль материнского капитала.

Речь идет о покупке только легковых автомобилей с не более чем восемью сидениями для пассажиров. Поддержка будет действовать для семей, воспитывающих приемных детей или детей-инвалидов и многодетных.

Как поясняют депутаты в документе, именно эти категории нуждаются в дополнительных льготах. Приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка и качество жизни семьи в целом.


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