ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центробанк заявил о появлении нового способа кражи денег с банковских карт. Мошенники научились считывать данные карт дистанционно, сообщает
О новом виде мошенничества рассказал замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
«Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась, беспроводная», — подчеркнул он.
Представитель Банка России уточнил, что злоумышленники атакуют банкомат с помощью устройства, находящегося неподалеку от него.
«На банкомат ничего не вешается, это принципиальная новизна. Банкомат защищается по-разному. Ставят датчики движения, вскрытия. И когда эта штука работает дистанционно, эти датчики бесполезны. Точнее, они для такого вида атак бесполезны», — пояснил Сычев.
Он также отметил, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) при ЦБ уже проинформировал банки о новом способе мошенничества.