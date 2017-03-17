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16:55, 17 марта 2017 521
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Бренд Lada обогнал по популярности в Европе модели Chevrolet

Бренд Lada обогнал по популярности в Европе модели Chevrolet

С начала текущего года жители Европы приобрели 600 автомобилей марки Lada, сообщает «Автостат», пишет «Российская газета».

В феврале продажи отечественных авто на европейском рынке увеличились на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации АСЕА, в прошлом месяце в Европе было реализовано 346 экземпляров Lada, что, к примеру, вдвое превышает показатели продаж Chevrolet, дилеры которого в течение месяца реализовали только 140 авто.

Отметим, что Lada представлена в Европе бюджетными моделями Kalina, Granta, 4×4 и Vesta, тогда как модельный ряд Chevrolet включает два спорткара — Camaro и Corvette.


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