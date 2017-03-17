Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт группы «Пикник» и вечер песен Александра Городницкого

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Предстоящие выходные порадуют жителей Рязани обилием разнообразных концертов. Легендарная группа «Пикник» 18 марта сыграет в Рязани большой концерт, посвященный 35 летию. Впервые в Рязани выступит петербургский проект «Чертово Колесо Инженера Ферриса» — концерт пройдет 18 марта в баре Hop Gun. А в Old Fashion Bar 19 марта свой новый альбом представит группа «Анимация».
Стоит также отметить, что 19 марта в Рязани состоится сразу несколько кавер-концертов. В кафе-клубе «Старый парк» выступит группа «13-й Апрель» с хитами русского рока 80-х годов. В клубе Raz Dva Bar выступит московская группа DarkSecretLove с концертом- трибьютом Rammstein. А в кафе «Фонтан» рязанские музыканты исполнят песни классика российской авторской песни Александра Городницкого.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».