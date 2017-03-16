В рязанских колледжах и техникуме выявили нарушения

В двух рязанских колледжах, училище и техникуме выявили нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Советского района города.
Нарушения законодательства обнаружили в ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера», ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго», ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» и ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж». Учебные заведения ограничивали права студентов льготных категорий (в том числе, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя) в получении предусмотренных государством социальных выплат.
Также по результатам проверки общежитий возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.7 КоАП РФ, в отношении должностного лица ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж».