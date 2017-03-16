В Чувашии двух хирургов обвинили в смерти четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает «
По данным следствия, в ночь с 8 на 9 февраля хирурги республиканской клинической больницы невнимательно осмотрели 4-летнего мальчика. Они не исследовали органы брюшной полости и недооценили наличие признаков развития у пациента острой кишечной непроходимости и перитонита.
«В результате они отказались от экстренного проведения дополнительных методов исследования, не установили правильный диагноз, не выбрали правильную тактику лечения и не произвели пациенту экстренную хирургическую операцию на брюшной полости (лапаротомию) для устранения кишечной непроходимости, гангрены и перитонита. В результате бездействия обвиняемых малолетний больной скончался», — отметили следователи.
В отношении хирургов возбудили уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности (также до трех лет).
Дело передали в суд для рассмотрения по существу.