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21:10, 16 марта 2017 196
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В Чувашии двух хирургов обвинили в смерти четырехлетнего ребенка

В Чувашии двух хирургов обвинили в смерти четырехлетнего ребенка

Фото: Pixabay.com

В Чувашии двух хирургов обвинили в смерти четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 февраля хирурги республиканской клинической больницы невнимательно осмотрели 4-летнего мальчика. Они не исследовали органы брюшной полости и недооценили наличие признаков развития у пациента острой кишечной непроходимости и перитонита.

«В результате они отказались от экстренного проведения дополнительных методов исследования, не установили правильный диагноз, не выбрали правильную тактику лечения и не произвели пациенту экстренную хирургическую операцию на брюшной полости (лапаротомию) для устранения кишечной непроходимости, гангрены и перитонита. В результате бездействия обвиняемых малолетний больной скончался», — отметили следователи.

В отношении хирургов возбудили уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности (также до трех лет).

Дело передали в суд для рассмотрения по существу.


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