В Африке пастор нашел один из крупнейших в мире алмазов

В Африке нашли один из крупнейших в мире алмазов. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает «
О редкой находке объявило правительство Сьерра-Леоне. Необработанный алмаз весит 706 карат. Сейчас он находится на хранении в банке.
Драгоценный камень нашел пастор Эммануэль Момох в деревне Якаду на востоке страны, где есть множество алмазных месторождений.
Алмаз назвали самым крупным из тех, что обнаружили в стране с 1972 года. Вес предыдущего «рекордсмена» составлял почти 969 карат.
Найденный алмаз уже показали президенту Страны Эрнесту Бай Короме.
Фото: