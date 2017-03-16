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17:41, 16 марта 2017 395
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Спецпроект RZN.info рассказал читателям о правильном подходе к строительству

Спецпроект RZN.info рассказал читателям о правильном подходе к строительству

Спецпроект RZN.info «Загородное жилье» рассказал рязанцам о правильном подходе к строительству.

Задумываясь о приобретении земельного участка для строительства частного дома, многие рязанцы ищут ответ на вопрос: кто, на каких условиях и за сколько поможет построить им уютное комфортабельное жилище.

Так, среди многочисленных предложений встречаются как участки с подрядом, так и без него.

О том, на какие нюансы следует обратить внимание перед началом строительства своего загородного дома и при покупке готового, читайте в кратком обзоре интернет-проекта «Загородное жилье».


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