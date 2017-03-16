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14:24, 16 марта 2017 110
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Спасские учреждения хранили персональные данные рязанцев на ирландских и немецких серверах

Спасские учреждения хранили персональные данные рязанцев на ирландских и немецких серверах

Фото: Pixabay.com

Рязанские учреждения наказали за хранение данных на заграничных серверах. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры региона.

Сайты управления образования и молодежной политики администрации Спасского района и еще 15 образовательных организаций создали на бесплатной платформе «конструктора», сервера которого находятся в ирландском Дублине и немецком Гамбурге. При этом размещение информации о персональных данных на подобных сайтах создает угрозу использования этих сведений в корыстных целях. Сайтами также могут завладеть для размещения на них запрещенной к распространению на территории России информации.

В связи с этим прокуратура Спасского района привлекла 12 должностных лиц к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)).

По решению суда муниципальные учреждения прекратили действие старых сайтов. Они разместили информацию на новых интернет-ресурсах, соответствующих требованиям закона.


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