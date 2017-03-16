Пропавшего жителя Старожилова нашли живым. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в группе поискового отряда «
Об исчезновении 23-летнего Николая Егорова стало известно 15 марта. Он
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Пропавшего жителя Старожилова нашли живым. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в группе поискового отряда «
Об исчезновении 23-летнего Николая Егорова стало известно 15 марта. Он
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25 марта в Рязани впервые пройдет международный турнир по смешанным единоборствам.