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19:14, 16 марта 2017 382
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Пропавшего жителя Старожилова нашли живым

Пропавшего жителя Старожилова нашли живым

Пропавшего жителя Старожилова нашли живым. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в группе поискового отряда «Liza Alert Рязань».

Об исчезновении 23-летнего Николая Егорова стало известно 15 марта. Он пропал по дороге из Старожилова в Рязань.


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