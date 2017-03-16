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17:53, 16 марта 2017 555
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Пьяная жительница Шацкого района избила дочь шваброй

Пьяная жительница Шацкого района избила дочь шваброй

Пьяная жительница села Ямбирно Шацкого района избила свою 33-летнюю дочь шваброй. Об этом пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что женщины часто ссорились на почве пьянства. В этот раз, выпив, они подрались.

«Мать схватила деревянную швабру и стала ей колотить свою дочь по голове и другим частям тела», — говорится в сообщении.

Пострадавшая сумела убежать в другую комнату, где на столе лежал телефон, и позвонила в полицию. Позже она написала на мать заявление.

Дело дошло до суда, где закончилось примирением сторон.


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