Пьяная жительница Шацкого района избила дочь шваброй

Пьяная жительница села Ямбирно Шацкого района избила свою 33-летнюю дочь шваброй. Об этом пишет издательство «
Отмечается, что женщины часто ссорились на почве пьянства. В этот раз, выпив, они подрались.
«Мать схватила деревянную швабру и стала ей колотить свою дочь по голове и другим частям тела», — говорится в сообщении.
Пострадавшая сумела убежать в другую комнату, где на столе лежал телефон, и позвонила в полицию. Позже она написала на мать заявление.
Дело дошло до суда, где закончилось примирением сторон.