Неизвестные в масках устроили погром в торговом центре Казани

Неизвестные в масках устроили погром в торговом центре «Алтын» в Казани. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает
По данным СМИ, на ТЦ напали 11 человек. В пресс-службе республиканского МВД пока не назвали точное число злоумышленников.
«Неизвестные в медицинских масках ворвались на территорию торгового комплекса, устроили там погром все и скрылись. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается ущерб, изучаются версии, кто это мог сделать, где они сейчас находятся», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что сейчас все наружные службы МВД ориентированы на поимку злоумышленников.