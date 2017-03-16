На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Красавица и Чудовище» от студии Disney и драма «После тебя»

На этой неделе рязанцы смогут увидеть долгожданные премьеры, которые уже успели о себе заявить. На большие экраны выходят киноновинки для любого возраста, семейного и дружеского просмотра.
Из них в первую очередь стоит выделить фильм студии Disney «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях. Также на этой неделе на экраны выходит драма «После тебя» с Сергеем Безруковым в главной роли.
Среди прочих новинок стоит отметить фильм «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем в главной роли, рассказывающий о человеке, в котором заключены 23 личности, комедию «Везучий случай» с «Уральскими пельменями», французскую комедию «Мальчишник в Паттайе» и английский криминальный боевик «Афера по-английски».
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