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12:44, 15 марта 2017 66
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За февраль минимальный продуктовый набор в Рязанской области подорожал на 0,8%

За февраль минимальный продуктовый набор в Рязанской области подорожал на 0,8%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Рязанской области в феврале составила 3 295 рублей 8 копеек. По сравнению с предыдущим месяцем он подорожал на 0,8%. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей ЦФО оказался подмосковный набор — 3 849 рублей, самым дешевым — курский: 3 072 рубля. В среднем по округу показатель составил 3 850 рублей, по России — 3 745 рублей.

В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО, кроме Липецкой (-0,4%) и Тамбовской (-0,3%) областей. Наиболее значительное повышение цен зафиксировали в Смоленской — на 1,1%. В целом в округе набор подорожал на 0,6%, в стране — на 0,5%.


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