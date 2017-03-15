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15:34, 15 марта 2017 116
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В 2017 году в Рязанской области отремонтируют шесть железнодорожных переездов

В 2017 году в Рязанской области отремонтируют шесть железнодорожных переездов

Фото: Pixabay.com

В 2017 году в Рязанской области отремонтируют шесть железнодорожных переездов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Всего в России на 116 переездах проведут текущий ремонт, на пяти — капитальный. Объем инвестиций в работы превысит 35 миллионов рублей.

Кроме Рязанской переезды улучшат в Тульской, Курской, Брянской, Смоленской, Рязанской, Орловской и Калужской областях и Москве. Все пять капитальных ремонтов проведут в столице.

По словам компании, работы направлены на повышение безопасности как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.


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