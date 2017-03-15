В 2017 году в Рязанской области отремонтируют шесть железнодорожных переездов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Всего в России на 116 переездах проведут текущий ремонт, на пяти — капитальный. Объем инвестиций в работы превысит 35 миллионов рублей.
Кроме Рязанской переезды улучшат в Тульской, Курской, Брянской, Смоленской, Рязанской, Орловской и Калужской областях и Москве. Все пять капитальных ремонтов проведут в столице.
По словам компании, работы направлены на повышение безопасности как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.