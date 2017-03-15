«Тойота» начала продажи самого доступного в России гибридного автомобиля

В российских дилерских центрах начались продажи обновленной Toyota Prius, которую оснастили гибридной силовой установки нового поколения. Новинку можно купить за 2,1 млн рублей, пишет «
В основу гибридной силовой установки нового поколения лег бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, развивающий максимальную мощность 98 «лошадей». Новые системы управления фазами газораспределения и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива. Авто также получило новую коробку передач, которая состоит из электромеханического вариатора с планетарным делителем мощности и электродвигателя.
Кроме тог, Prius четвертого поколения оснастили высоковольтной Ni-Mh батареей, обеспечивающей увеличенный пробег на электротяге. Гарантия на составляющие гибридной установки Prius будет дейстовать пять лет, или 100 тыс. км пробега.