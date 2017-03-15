Такса защитила от вора квартиру в Москве

В Москве такса защитила квартиру, которую пытались ограбить. Об этом со ссылкой на полицейских пишет «
32-летний житель Северного Кавказа попытался проникнуть в одну из квартир дома на улице Гастелло. Когда он начал ломать замок, сидевшая взаперти такса начала лаять так громко, что злоумышленник сбежал. О происшествии в полицию сообщила 67-летняя соседка женщины, в дом к которой пытался влезть злоумышленник.
Оперативники выяснили, что нарушитель решил уехать из столицы и задержали его в аэропорту «Домодедово». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Следствие считает, что ранее задержанный пытался ограбить квартиру в районе Соколиная гора.