Страховщики предложили платить за мелкие аварии их виновникам. Российский союз автостраховщиков (РСА) рассчитывает, что водители будут выплачивать 10-15 тысяч рублей, пишет «
Пока страховщики не пришли к единому мнению, коснется это аварий с ущербом или при любых ДТП. РСА поддержал введение в обязательном страховании гражданской ответственной франшизы. «"ОСАГО должно стать, условно говоря, базовым каско, то есть минимальным продуктом, к которому можно докупить столько нужных опций, сколько потребуется», — сообщил глава союза Игорь Юргенс.
Предложенное нововведение вызвало недовольство у защитников автомобилистов. «В обязательном страховании наличие франшизы вряд ли уместно. У нас есть незащищенные слои населения, и для них взыскание убытка с виновной стороны в размере 10-15 тысяч руб. может оказаться непосильной практикой», — отметил глава Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин.