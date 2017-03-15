Скопинец получил больше четырех лет тюрьмы за избиение брата кувалдой

Скопинец получил 4 года и 2 месяца тюрьмы за избиение брата кувалдой. Ранее 25-летнего нарушителя уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила
Известно, что в мае 2016 года осужденный находился в доме знакомой в селе Секирино вместе с потерпевшим. Молодые люди выпивали и, когда женщина ушла спать, братья поссорились.
Злоумышленник взял кувалду и ударил пострадавшего в височную область головы, причинив ему черепно-мозговую травму в виде многооскольчатого перелома височной кости справа с ушибом головного мозга. От полученного удара мужчина упал на пол, и осужденный нанес ему еще один удар кулаком в область лица.
Скопинец попросил в апелляционной жалобе смягчить приговор. Судебной коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда приговор оставлен без изменения.