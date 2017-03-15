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11:15, 15 марта 2017 101
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Рязанское управление благоустройства возглавил антимонопольщик

Рязанское управление благоустройства возглавил антимонопольщик

Рязанское управление благоустройства возглавил бывший антимонопольщик Владимир Луканцов. Во вторник, 14 марта, его представили коллективу, в среду он принял участие в пресс-конференции о весеннем месячнике благоустройства.

«Я полагаю, что мой опыт позволит мне быстро войти в курс дела, — сказал Луканцов. — Я полагаю, что есть все основания для меня успешно справиться с теми задачами, которые передо мной поставил глава администрации».

Чиновник заметил, что занял пост в традиционно сложный для отрасли весенний период и это поможет ему начать работу «без раскачки». По его мнению, ранняя весна в этом году позволит сделать больше, в том числе в дорожном ремонте.

Луканцов сменил Елену Литвинову, которая проработала месяц. До назначения он был советником главы администрации. В 2010—2016 годах он возглавлял областное управление ФАС, до и после этого был заместителем.


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