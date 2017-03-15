Рязанское управление благоустройства возглавил антимонопольщик

Рязанское управление благоустройства возглавил бывший антимонопольщик Владимир Луканцов. Во вторник, 14 марта, его представили коллективу, в среду он принял участие в пресс-конференции о весеннем месячнике благоустройства.
«Я полагаю, что мой опыт позволит мне быстро войти в курс дела, — сказал Луканцов. — Я полагаю, что есть все основания для меня успешно справиться с теми задачами, которые передо мной поставил глава администрации».
Чиновник заметил, что занял пост в традиционно сложный для отрасли весенний период и это поможет ему начать работу «без раскачки». По его мнению, ранняя весна в этом году позволит сделать больше, в том числе в дорожном ремонте.
Луканцов сменил Елену Литвинову, которая